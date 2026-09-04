Стали известны заявки Трусовой, Фроловой и Нелюбовой на КП турнира в Японии

Стали известны заявки российских фигуристок Александры Трусовой (Игнатовой), Анны Фроловой и Камиллы Нелюбовой на короткую программу турнира Kinoshita Group Cup в Японии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Заявка Александры Трусовой (Игнатовой): двойной аксель, тройной риттбергер, каскад лутц-тулуп.

Заявка Анны Фроловой: каскад лутц-тулуп, двойной аксель, тройной флип.

Заявка Камиллы Нелюбовой: тройной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип.

Трусова (Игнатова) появится на льду в короткой программе в 12:07, Нелюбова в 12:38, Фролова в 12:45. Всё время московское.

Турнир серии «челленджер» пройдёт в Японии с 4 по 6 сентября на ледовой арене Tokyo Tatsumi Ice в Токио (район Кото).