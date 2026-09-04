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Кубок Kinoshita Group – 2026 в Токио, расписание, 4 сентября 2026

Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио: расписание на 4 сентября 2026 года
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4 сентября, в Токио, Япония, стартует турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований.

Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня Kinoshita Group Cup в Токио.

Фигурное катание. Расписание «челленджера» Kinoshita Group Cup

4 сентября, пятница:

9:00. Мужчины, короткая программа;
11:55. Женщины, короткая программа.

Турнир серии «Челленджер» пройдёт на ледовой арене Tokyo Tatsumi Ice в Токио (район Кото).

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