15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Девушки. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио: во сколько выступят российские фигуристы 4 сентября

Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио: во сколько выступят российские фигуристы 4 сентября
Комментарии

4 сентября, в Токио, Япония, стартует турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем выхода на лёд российских фигуристов.

Расписание выступлений российских фигуристов на 4 сентября (время московское)

Женщины. Короткая программа

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Не началось
  • 12:07 – Александра Трусова (Игнатова).
  • 12:38 – Камилла Нелюбова.
  • 12:45 – Анна Фролова.

Мужчины. Короткая программа

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Не началось
  • 9:15 – Евгений Семененко.
  • 9:4