Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио: во сколько выступят российские фигуристы 4 сентября

4 сентября, в Токио, Япония, стартует турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем выхода на лёд российских фигуристов.

Расписание выступлений российских фигуристов на 4 сентября (время московское)

Женщины. Короткая программа

12:07 – Александра Трусова (Игнатова) .

. 12:38 – Камилла Нелюбова .

. 12:45 – Анна Фролова.

Мужчины. Короткая программа