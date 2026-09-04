Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио: во сколько выступят российские фигуристы 4 сентября
4 сентября, в Токио, Япония, стартует турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем выхода на лёд российских фигуристов.
Расписание выступлений российских фигуристов на 4 сентября (время московское)
Женщины. Короткая программа
- 12:07 – Александра Трусова (Игнатова).
- 12:38 – Камилла Нелюбова.
- 12:45 – Анна Фролова.
Мужчины. Короткая программа
- 9:15 – Евгений Семененко.
- 9:4