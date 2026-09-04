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Кубок Kinoshita Group, мужчины, короткая программа: смотреть онлайн, прямой эфир, онлайн-трансляция

Кубок Kinoshita Group, мужчины, короткая программа: смотреть онлайн, прямой эфир
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4 сентября, в Токио, Япония, начнётся турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.

Первыми с короткой программой выступят мужчины. Среди российских фигуристов программы представят Евгений Семененко (второй стартовый номер), Владислав Дикиджи (шестой стартовый номер), Пётр Гуменник (седьмой стартовый номер). В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований. Также «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио станет для россиян первым после возвращения на международные соревнования.

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