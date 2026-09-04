Кубок Kinoshita Group, женщины, короткая программа: во сколько начало, где смотреть

4 сентября, в Токио, Япония, начнётся турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.

В пятницу с короткой программой выступят женщины. Среди российских фигуристок программы представят Александра Трусова (второй стартовый номер), Камилла Нелюбова (шестой стартовый номер), Анна Фролова (седьмой стартовый номер). Начало женских прокатов начнётся в 11:55 мск.

В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований. Также «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.