15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Девушки. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Семененко допустил падение в короткой программе на «челленджере» в Токио

Евгений Семененко допустил падение в короткой программе на «челленджере» в Токио
Комментарии

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко выступил с короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup под вторым стартовым номером. Фигурист сделал бабочку на четверном сальхове, исполнив только двойной прыжок, и упал с тройного тулупа, который шёл с ним в каскаде. Далее Семененко исполнил сольные четверной тулуп и тройной аксель. За выступление он получил от судей 74,41 балла. Россиянин лидирует по итогам первой разминки.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Идёт
1
Рио Наката
Япония
96.48
2
Владислав Дикиджи
Россия
88.79
3
Сюн Сато
Япония
85.71

Далее из россиян выступят Владислав Дикиджи (шестой стартовый номер), Пётр Гуменник (седьмой стартовый номер). В «ВК Видео» «Чемпионата» доступна трансляция соревнований. «Чемпионат» также ведёт