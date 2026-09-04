Евгений Семененко допустил падение в короткой программе на «челленджере» в Токио

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко выступил с короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup под вторым стартовым номером. Фигурист сделал бабочку на четверном сальхове, исполнив только двойной прыжок, и упал с тройного тулупа, который шёл с ним в каскаде. Далее Семененко исполнил сольные четверной тулуп и тройной аксель. За выступление он получил от судей 74,41 балла. Россиянин лидирует по итогам первой разминки.

Далее из россиян выступят Владислав Дикиджи (шестой стартовый номер), Пётр Гуменник (седьмой стартовый номер). В «ВК Видео» «Чемпионата» доступна трансляция соревнований. «Чемпионат» также ведёт