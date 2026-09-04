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Владислав Дикиджи чисто исполнил короткую программу на турнире в Японии

Владислав Дикиджи чисто исполнил короткую программу на турнире в Японии
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Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи выступил с короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup под шестым стартовым номером. В прокате фигурист успешно исполнил четверной лутц с тройным тулупом в каскаде, четверной сальхов и тройной аксель. За выступление он получил от судей 88,79 балла. Фигурист занимает промежуточное первое место.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Идёт
1
Рио Наката
Япония
96.48
2
Владислав Дикиджи
Россия
88.79
3
Сюн Сато
Япония
85.71

Ранее под вторым стартовым номером из россиян выступил Евгений Семененко, допустивший падение в прокате и получивший от судей 74,41 балла. Следом за Дикиджи программу представит Пётр Гуменник. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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