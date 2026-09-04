Пётр Гуменник упал с двух прыжков в КП на «челленджере» в Токио

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник выступил с короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup под седьмым стартовым номером. В прокате фигурист сделал бабочку на тройном флипе, затем допустив падение и не выполнив каскад. Далее фигурист упал с четверного лутца. Успешным из прыжков получился только тройной аксель. За выступление Гуменник получил от судей 65,54 балла, он занимает промежуточное шестое место.

Ранее с короткими программами из россиян выступили Евгений Семененко (74,41 балла) и Владислав Дикиджи (88,79). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в