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Пётр Гуменник упал с двух прыжков в КП на «челленджере» в Токио

Пётр Гуменник упал с двух прыжков в КП на «челленджере» в Токио
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Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник выступил с короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup под седьмым стартовым номером. В прокате фигурист сделал бабочку на тройном флипе, затем допустив падение и не выполнив каскад. Далее фигурист упал с четверного лутца. Успешным из прыжков получился только тройной аксель. За выступление Гуменник получил от судей 65,54 балла, он занимает промежуточное шестое место.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Идёт
1
Рио Наката
Япония
96.48
2
Владислав Дикиджи
Россия
88.79
3
Сюн Сато
Япония
85.71

Ранее с короткими программами из россиян выступили Евгений Семененко (74,41 балла) и Владислав Дикиджи (88,79). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в