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Мария Фефелова и Артём Валов выступили с ритм-танцем на ЮГП в Бангкоке

Мария Фефелова и Артём Валов выступили с ритм-танцем на ЮГП в Бангкоке
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Российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов, соревнующиеся в танцах на льду, выступили с ритмическим танцем на юниорском этапе Гран-при ISU в Бангкоке под первым стартовым номером. За выступление они получили от судей 65,33 балла. Это на два балла больше, чем на предыдущем этапе в Сиане (63,10).

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Танцы на льду. Ритм-танец
04 сентября 2026, пятница. 10:15 МСК
Окончено
1
Россия
2
Италия
3
США

Произвольные танцы спортсмены представят в субботу, 5 сентября. Также из россиян на турнире выступают Лев Лазарев и София Дзепка (оба – одиночное катание). Соревнований среди спортивных пар на этапе в Бангкоке нет.

Мария Фефелова и Артём Валов являются победителями первого этапа Гран-при ISU в Сиане, который проходил в с 20 по 22 августа.

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