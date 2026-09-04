Мария Фефелова и Артём Валов выступили с ритм-танцем на ЮГП в Бангкоке

Российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов, соревнующиеся в танцах на льду, выступили с ритмическим танцем на юниорском этапе Гран-при ISU в Бангкоке под первым стартовым номером. За выступление они получили от судей 65,33 балла. Это на два балла больше, чем на предыдущем этапе в Сиане (63,10).

Произвольные танцы спортсмены представят в субботу, 5 сентября. Также из россиян на турнире выступают Лев Лазарев и София Дзепка (оба – одиночное катание). Соревнований среди спортивных пар на этапе в Бангкоке нет.

Мария Фефелова и Артём Валов являются победителями первого этапа Гран-при ISU в Сиане, который проходил в с 20 по 22 августа.