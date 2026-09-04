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Японские болельщики принесли флаг России на КП мужчин на турнире Kinoshita Group Cup

Японские болельщики принесли флаг России на КП мужчин на турнире Kinoshita Group Cup
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Японские болельщики принесли на трибуны российские флаги на прокаты коротких программ мужчин на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
96.48
2
Владислав Дикиджи
Россия
88.79
3
Сюн Сато
Япония
85.71

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Турнир серии «Челленджер» проходит в Японии на ледовой арене Tokyo Tatsumi Ice в Токио (район Кото), которая была создана на базе инфраструктуры бывшего Международного плавательного центра Тацуми и открыта в сентябре 2025 года. Вместимость арены — 5000 зрит