Японские болельщики принесли флаг России на КП мужчин на турнире Kinoshita Group Cup

Японские болельщики принесли на трибуны российские флаги на прокаты коротких программ мужчин на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Турнир серии «Челленджер» проходит в Японии на ледовой арене Tokyo Tatsumi Ice в Токио (район Кото), которая была создана на базе инфраструктуры бывшего Международного плавательного центра Тацуми и открыта в сентябре 2025 года. Вместимость арены — 5000 зрит