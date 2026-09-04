«Владос, выезжаем во вторник». Дикиджи — о том, как узнал, что выступит в Токио

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, как узнал, что выступит на «челленджере» в Японии за несколько дней до проката.

«Ещё не отошёл, но было здорово. Нервничал, понятное дело, как-никак. Первый мой международный взрослый этап, ещё и первый старт сезона. Нервничал сильно.

То, что недавно узнал о поездке, сыграло в плюс? Да, я не успел себя морально накрутить, всё спонтанно произошло (улыбается). Я рад, что у меня получилось приехать в Японию.

Г