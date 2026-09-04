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«Владос, выезжаем во вторник». Дикиджи — о том, как узнал, что выступит в Токио

«Владос, выезжаем во вторник». Дикиджи — о том, как узнал, что выступит в Токио
Комментарии

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, как узнал, что выступит на «челленджере» в Японии за несколько дней до проката.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
96.48
2
Владислав Дикиджи
Россия
88.79
3
Сюн Сато
Япония
85.71

«Ещё не отошёл, но было здорово. Нервничал, понятное дело, как-никак. Первый мой международный взрослый этап, ещё и первый старт сезона. Нервничал сильно.

То, что недавно узнал о поездке, сыграло в плюс? Да, я не успел себя морально накрутить, всё спонтанно произошло (улыбается). Я рад, что у меня получилось приехать в Японию.

Г