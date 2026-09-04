«Будем откапываться». Гуменник — о планах на произвольную программу в Токио

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник прокомментировал неудачное выступление в короткой программе на «челленджере» в Токио. Фигурист упал с двух прыжков.

«Мне кажется, на выступлениях я начинаю чуть активнее толкаться. Если в прошлом сезоне я знал, как меняются мои мышцы, то сейчас я поменял технику. Отдельно прыжки стали получаться лучше, но на соревнованиях надо обратить внимание и понять, за чем следить, чтобы не допускать ошибки. Этот прок