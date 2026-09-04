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«Будем откапываться». Гуменник — о планах на произвольную программу в Токио

«Будем откапываться». Гуменник — о планах на произвольную программу в Токио
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Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник прокомментировал неудачное выступление в короткой программе на «челленджере» в Токио. Фигурист упал с двух прыжков.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
96.48
2
Владислав Дикиджи
Россия
88.79
3
Сюн Сато
Япония
85.71

«Мне кажется, на выступлениях я начинаю чуть активнее толкаться. Если в прошлом сезоне я знал, как меняются мои мышцы, то сейчас я поменял технику. Отдельно прыжки стали получаться лучше, но на соревнованиях надо обратить внимание и понять, за чем следить, чтобы не допускать ошибки. Этот прок