«Я рад». Иностранный фигурист — о возвращении россиян на турниры ISU

Мексиканский фигурист Донован Каррильо поделился эмоциями от возвращения россиян на турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Каррильо вместе с россиянами выступает на «Челленджере» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

«Я рад, что это произошло (допуск). Честно говоря, не понимаю, почему это должно быть проблемой. Мы все упорно работаем и все заслуживаем шанса быть здесь. Я с уважением отношусь к тому, как российские спортсмены справились с этими несколькими годами отстранения, потому что, когда у тебя нет соревнований, у тебя нет мотивации. Так что я рад приветствовать всех спортсменов здесь», — приводит слова Каррильо «РИА Новости Спорт».