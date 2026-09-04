15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Девушки. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я рад». Иностранный фигурист — о возвращении россиян на турниры ISU

«Я рад». Иностранный фигурист — о возвращении россиян на турниры ISU
Комментарии

Мексиканский фигурист Донован Каррильо поделился эмоциями от возвращения россиян на турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Каррильо вместе с россиянами выступает на «Челленджере» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

«Я рад, что это произошло (допуск). Честно говоря, не понимаю, почему это должно быть проблемой. Мы все упорно работаем и все заслуживаем шанса быть здесь. Я с уважением отношусь к тому, как российские спортсмены справились с этими несколькими годами отстранения, потому что, когда у тебя нет соревнований, у тебя нет мотивации. Так что я рад приветствовать всех спортсменов здесь», — приводит слова Каррильо «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме