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Кубок Kinoshita Group, женщины, короткая программа: смотреть онлайн, прямой эфир, онлайн-трансляция

Кубок Kinoshita Group, женщины, короткая программа: смотреть онлайн, прямой эфир
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4 сентября, в Токио, Япония, начался турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях принимают участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. В пятницу с короткой программой выступят женщины. Среди российских фигуристок программы представят Александра Трусова (второй стартовый номер), Камилла Нелюбова (шестой стартовый номер), Анна Фролова (седьмой стартовый номер).

Прокаты женщин начались в 11:55 мск. В телеграм-канале «Ход коньком» доступна трансляция соревнований. Также «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Идёт
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