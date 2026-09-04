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Кубок Kinoshita Group, женщины, КП: во сколько выступит Александра Трусова

Кубок Kinoshita Group, женщины, КП: Александра Трусова выйдет на лёд в 12:07 мск
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4 сентября, в Токио, Япония, начался турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях принимают участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. Сегодня с короткой программой выступят женщины. Среди российских фигуристок программы представят Александра Трусова (второй стартовый номер), Камилла Нелюбова (шестой стартовый номер), Анна Фролова (седьмой стартовый номер).

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

Серебряный призёр Олимпиады — 2022 Александра Трусова вышла на лёд с короткой программой в 12:07 мск. В телеграм-канале «Ход коньком» доступна трансляция соревнований. «Чемпионат» также ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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