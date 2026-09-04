Кубок Kinoshita Group, женщины, КП: Александра Трусова выйдет на лёд в 12:07 мск

4 сентября, в Токио, Япония, начался турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях принимают участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. Сегодня с короткой программой выступят женщины. Среди российских фигуристок программы представят Александра Трусова (второй стартовый номер), Камилла Нелюбова (шестой стартовый номер), Анна Фролова (седьмой стартовый номер).

Серебряный призёр Олимпиады — 2022 Александра Трусова вышла на лёд с короткой программой в 12:07 мск. В телеграм-канале «Ход коньком» доступна трансляция соревнований. «Чемпионат» также ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.