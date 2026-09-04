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Тутберидзе присутствует у бортика во время разминки Александры Трусовой в Токио

Тутберидзе присутствует у бортика во время разминки Александры Трусовой в Токио
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе присутствует на разминке серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой перед прокатом короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup. Александра выступит под вторым стартовым номером. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.

В январе 2026 года Александра заявила о возобновлении карьеры. Предстоящий сезон-2026/2027 станет для фигуристки первым соревновательным по