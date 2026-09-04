Тутберидзе присутствует у бортика во время разминки Александры Трусовой в Токио

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе присутствует на разминке серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой перед прокатом короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup. Александра выступит под вторым стартовым номером. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.

В январе 2026 года Александра заявила о возобновлении карьеры. Предстоящий сезон-2026/2027 станет для фигуристки первым соревновательным по