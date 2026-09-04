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13:15 Мск
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Александра Трусова чисто откатала короткую программу на первом старте после родов

Александра Трусова чисто откатала короткую программу на первом старте после родов
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова выступила с короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup. В прокате фигуристка исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройных лутца и тулупа. За выступление она получила от судей 74,92 балла и заняла промежуточное второе место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.

В январе 2026 года