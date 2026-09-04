«Перед каждым думала, что не сделаю». Трусова — Тутберидзе после КП в Токио

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова после выступления в короткой программе на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, выходя со льда, сказала своему тренеру Этери Тутберидзе, что перед каждым прыжком в прокате испытывала сомнения. Слова фигуристки попали в трансляцию.

«Перед каждым думала, что не сделаю. Перед каждым», — сказала Трусова.

В прокате фигуристка исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и ка