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Камилла Нелюбова исполнила тройной аксель в короткой программе на турнире в Японии

Камилла Нелюбова исполнила тройной аксель в короткой программе на турнире в Японии
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Российская фигуристка Камилла Нелюбова выступила с короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup в Японии под шестым стартовым номером. В прокате фигуристка исполнила элемент повышенной сложности — тройной аксель, а также тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. За выступление спортсменка получила от судей 76,08 балла и заняла промежуточное второе место. Помимо Нелюбовой, из предыдущих участниц тройной аксель исполнила только текущий лидер соревнований Мао Симада (Япония).

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

Ранее из россиянок выступила Александра Трусова, она показала результат 74,92. Следующей на лёд вышла Анна Фролова. «Чемпионат» ведёт