Россияне Фефелова и Валов стали лучшими в ритм-танце на 3-м этапе ЮГП ISU в Таиланде

Российский танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артём Валов стал промежуточным лидером третьего этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) – 2026 в Бангкоке, Таиланд, по итогам ритм-танца. Судьи оценили прокат россиян в 65,33 балла.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при ISU, 3-й этап. Танцы на льду. Итоги ритм-танца:

Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 65,33 балла. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 63,38. Аннелиз Стаперт/Максим Коротков (США) — 60,36.

Отметим, что Фефелова и Валов улучшили свои баллы по сравнению с первым этапом в Сиане, Китай. Тогда судьи поставили им 63,10 балла. При этом их отрыв от тех же итальянцев сократился (