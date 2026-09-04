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Россияне Фефелова и Валов стали лучшими в ритм-танце на 3-м этапе ЮГП ISU в Таиланде

Россияне Фефелова и Валов стали лучшими в ритм-танце на 3-м этапе ЮГП ISU в Таиланде
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Российский танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артём Валов стал промежуточным лидером третьего этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) – 2026 в Бангкоке, Таиланд, по итогам ритм-танца. Судьи оценили прокат россиян в 65,33 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Танцы на льду. Ритм-танец
04 сентября 2026, пятница. 10:15 МСК
Окончено
1
Россия
2
Италия
3
США

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при ISU, 3-й этап. Танцы на льду. Итоги ритм-танца:

  1. Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 65,33 балла.
  2. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 63,38.
  3. Аннелиз Стаперт/Максим Коротков (США) — 60,36.

Отметим, что Фефелова и Валов улучшили свои баллы по сравнению с первым этапом в Сиане, Китай. Тогда судьи поставили им 63,10 балла. При этом их отрыв от тех же итальянцев сократился (