15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Девушки. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Фролова чисто исполнила короткую программу на турнире Kinoshita Group Cup в Токио

Анна Фролова чисто исполнила короткую программу на турнире Kinoshita Group Cup в Токио
Комментарии

Российская фигуристка Анна Фролова выступила с короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup в Токио под седьмым стартовым номером. Россиянка успешно исполнила в прокате каскад из тройных лутца и тулупа, двойной аксель и тройной флип. За выступление фигуристка получила от судей 73,66 балла и заняла промежуточное четвёртое место.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

Ранее из россиянок выступили Александра Трусова, показавшая результат 74,92, а также Камилла Нелюбова, исполнившая в прокате тройной аксель и набравшая 76,08 балла на дебютном международном старте. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований в Японии.

Материалы по теме