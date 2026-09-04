Анна Фролова чисто исполнила короткую программу на турнире Kinoshita Group Cup в Токио

Российская фигуристка Анна Фролова выступила с короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup в Токио под седьмым стартовым номером. Россиянка успешно исполнила в прокате каскад из тройных лутца и тулупа, двойной аксель и тройной флип. За выступление фигуристка получила от судей 73,66 балла и заняла промежуточное четвёртое место.

Ранее из россиянок выступили Александра Трусова, показавшая результат 74,92, а также Камилла Нелюбова, исполнившая в прокате тройной аксель и набравшая 76,08 балла на дебютном международном старте. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований в Японии.