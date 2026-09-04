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«Мне казалось, я не умею прыгать». Трусова — о прокате КП на турнире в Токио

«Мне казалось, я не умею прыгать». Трусова — о прокате КП на турнире в Токио
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова призналась, что нервничала перед первым стартом после возвращения в спорт. Трусова выступила на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, за короткую программу она получила от судей 74,92 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

«Я очень переживала. Видела, что разобрали на цитаты, что в кисс-энд-край говорила, забыла, что там есть микрофон (смеётся). Я нервничаю даже на тренировке, перед короткой, наверное, нет, а перед произвольной – всегда. На соревновани