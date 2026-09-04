Трусова раскрыла, о чём думала перед первым за 4,5 года выходом на международный лёд

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) поделилась эмоциями от проката короткой программы на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

«Вчера мне было очень хорошо, кайфовала от происходящего. Сегодня после тренировки не могла есть, ничего делать, ходила с мыслью: «Мне сегодня выступать». Заранее никак не предст