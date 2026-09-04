Нелюбова заняла третье место после КП на турнире в Токио, Трусова — 4-я, Фролова — 5-я

Сегодня, 4 сентября, в Токио прошли прокаты коротких программ среди женщин в рамках турнира Kinoshita Group Cup. Среди участников свои прокаты представили три российские фигуристки — Александра Трусова, Камилла Нелюбова и Анна Фролова.

Наивысший результат среди россиянок показала Камилла Нелюбова, исполнившая тройной аксель и получившая от судей 76,08 балла. Александра Трусова расположилась на четвёртой строчке с результатом 74