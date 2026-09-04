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Нелюбова заняла третье место после КП на турнире в Токио, Трусова — 4-я, Фролова — 5-я

Нелюбова заняла третье место после КП на турнире в Токио, Трусова — 4-я, Фролова — 5-я
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Сегодня, 4 сентября, в Токио прошли прокаты коротких программ среди женщин в рамках турнира Kinoshita Group Cup. Среди участников свои прокаты представили три российские фигуристки — Александра Трусова, Камилла Нелюбова и Анна Фролова.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

Наивысший результат среди россиянок показала Камилла Нелюбова, исполнившая тройной аксель и получившая от судей 76,08 балла. Александра Трусова расположилась на четвёртой строчке с результатом 74