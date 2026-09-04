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Призёр ОИ-2026 Ами Накаи заявила, что в шоке от четверного прыжка Трусовой в Японии

Призёр ОИ-2026 Ами Накаи заявила, что в шоке от четверного прыжка Трусовой в Японии
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Бронзовый призёр Олимпиады-2026 в одиночном катании японская фигуристка Ами Накаи рассказала, как относится к тому, что выступает на одном турнире с серебряным призёром Олимпиады-2022 россиянкой Александрой Игнатовой (Трусовой).

«Я просто в шоке, что она исполняет четверной лутц после родов! Очень приятно, что мы можем выступать на одних соревнованиях, это было мечтой», – передаёт слова Накаи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Накаи и Игнатова выступают на предсезонном международном турнире Kinoshita Group Cup. По итогам прокатов коротких программ Ами занимает промежуточное первое место, набрав 80,27 балла. Трусова идёт четвёртой (74,92 балла).

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено