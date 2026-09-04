Призёр ОИ-2026 Ами Накаи заявила, что в шоке от четверного прыжка Трусовой в Японии

Бронзовый призёр Олимпиады-2026 в одиночном катании японская фигуристка Ами Накаи рассказала, как относится к тому, что выступает на одном турнире с серебряным призёром Олимпиады-2022 россиянкой Александрой Игнатовой (Трусовой).

«Я просто в шоке, что она исполняет четверной лутц после родов! Очень приятно, что мы можем выступать на одних соревнованиях, это было мечтой», – передаёт слова Накаи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Накаи и Игнатова выступают на предсезонном международном турнире Kinoshita Group Cup. По итогам прокатов коротких программ Ами занимает промежуточное первое место, набрав 80,27 балла. Трусова идёт четвёртой (74,92 балла).