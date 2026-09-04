Трусова ответила, что в её жизни поменялось со времени Олимпиады

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила, что поменялось в её жизни с момента участия в Играх в Пекине. В пятницу, 4 сентября, спортсменка выступила с короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, она занимает промежуточное четвёртое место.

«Всем вчера рассказывала интересный факт: на моем последнем международном старте, на Олимпиаде, со мной выступали Аня и Камила. И здесь –