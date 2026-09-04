Александра Трусова ответила на вопрос об Олимпиаде-2030

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о потенциальном участии в Олимпиаде-2030. В пятницу, 4 сентября, спортсменка выступила с короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, она занимает промежуточное четвёртое место.

«Можно ли считать это началом похода за Олимпиадой-2030? Я так не загадываю. У меня маленький ребёнок, другая жизнь, никогда не загадываю, что будет завтра. Сейчас я здесь, а что будет завтра – я не знаю», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» А