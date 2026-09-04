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Александра Трусова ответила на вопрос об Олимпиаде-2030

Александра Трусова ответила на вопрос об Олимпиаде-2030
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о потенциальном участии в Олимпиаде-2030. В пятницу, 4 сентября, спортсменка выступила с короткой программой на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, она занимает промежуточное четвёртое место.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
96.48
2
Владислав Дикиджи
Россия
88.79
3
Сюн Сато
Япония
85.71

«Можно ли считать это началом похода за Олимпиадой-2030? Я так не загадываю. У меня маленький ребёнок, другая жизнь, никогда не загадываю, что будет завтра. Сейчас я здесь, а что будет завтра – я не знаю», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» А