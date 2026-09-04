Семененко отказался от общения с прессой после проката КП на турнире в Токио

Участник Олимпийских игр в Пекине, двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко отказался от общения с прессой после проката короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup. В прокате фигурист допустил падение с прыжка, за выступление он получил от судей 74,41 балла. После первого дня соревнований Семененко занимает шестое место.

Помимо Семененко, из россиян на турнире выступили Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник. Дикиджи чисто откат