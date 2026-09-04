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Семененко отказался от общения с прессой после проката КП на турнире в Токио

Семененко отказался от общения с прессой после проката КП на турнире в Токио
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Участник Олимпийских игр в Пекине, двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко отказался от общения с прессой после проката короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup. В прокате фигурист допустил падение с прыжка, за выступление он получил от судей 74,41 балла. После первого дня соревнований Семененко занимает шестое место.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
96.48
2
Владислав Дикиджи
Россия
88.79
3
Сюн Сато
Япония
85.71

Помимо Семененко, из россиян на турнире выступили Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник. Дикиджи чисто откат