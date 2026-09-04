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Трусова объяснила, что помешало ей поучаствовать в европейских сборах у Бенуа Ришо

Трусова объяснила, что помешало ей поучаствовать в европейских сборах у Бенуа Ришо
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему не участвовала в сборах французского хореографа Бенуа Ришо, который поставил ей новую короткую программу.

«Он показал другую часть именно в катании, обычно у нас даже времени не хватало, над всей программой, элементами, мы всегда были зациклены на том, чтобы это натренировать и сделать. Сейчас я могу себе позволить это, так получилось, что мы смогли встретиться в России. Я планировала полететь к нему, но не получилось, визы и всё вместе… Конечно, это очень интересно, мне очень понравилось. В чём конкретно это новый опыт, не могу ответить, это надо попробовать. Мне нравится работать с разными хореографами, я рада, что могу ставить программы у разных специалистов», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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