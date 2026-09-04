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Нелюбова отреагировала на баллы за короткую программу на дебютном международном старте

Нелюбова отреагировала на баллы за короткую программу на дебютном международном старте
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Российская фигуристка Камилла Нелюбова отреагировала на баллы, полученные ей за короткую программу на дебютном международном старте — турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Спортсменка получила от судей 76,08 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

«Сейчас чувствую облегчение. Вчера волновалась, но подумала, что нужно настроиться и прийти в себя. Рада, что это получилось. Мне и интересно, и волнительно. Хочется как можно чаще ездить на международные турниры. Это новый опыт, другие ощущения, и мне это очень нравится. В целом я всем