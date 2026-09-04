Нелюбова отреагировала на баллы за короткую программу на дебютном международном старте

Российская фигуристка Камилла Нелюбова отреагировала на баллы, полученные ей за короткую программу на дебютном международном старте — турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Спортсменка получила от судей 76,08 балла.

«Сейчас чувствую облегчение. Вчера волновалась, но подумала, что нужно настроиться и прийти в себя. Рада, что это получилось. Мне и интересно, и волнительно. Хочется как можно чаще ездить на международные турниры. Это новый опыт, другие ощущения, и мне это очень нравится. В целом я всем