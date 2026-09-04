«Хотелось запомнить этот миг навсегда». Фролова — о возвращении на международные старты

Российская фигуристка Анна Фролова высказалась об эмоциях от возвращения на международные старты. В пятницу, 4 сентября, она выступила в короткой программе на турнире Kinoshita Group Cup.

«Я просто в восторге, невероятно счастлива и не верю, что это происходит со мной. Мне хотелось после программы запомнить этот миг навсегда. Чтобы он протянулся подольше. Честно – не верится, что я здесь, что всё получилось прилично, хорошо. Я начала нервничать недели за две, не могла периодически спать и есть, сегодня я спала отрывками часа полтора, поспала немного после трени