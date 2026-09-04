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«Хотелось запомнить этот миг навсегда». Фролова — о возвращении на международные старты

«Хотелось запомнить этот миг навсегда». Фролова — о возвращении на международные старты
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Российская фигуристка Анна Фролова высказалась об эмоциях от возвращения на международные старты. В пятницу, 4 сентября, она выступила в короткой программе на турнире Kinoshita Group Cup.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

«Я просто в восторге, невероятно счастлива и не верю, что это происходит со мной. Мне хотелось после программы запомнить этот миг навсегда. Чтобы он протянулся подольше. Честно – не верится, что я здесь, что всё получилось прилично, хорошо. Я начала нервничать недели за две, не могла периодически спать и есть, сегодня я спала отрывками часа полтора, поспала немного после трени