Фигуристка Фролова оценила свои баллы на первом для неё международном турнире за 6 лет

Российская фигуристка Анна Фролова оценила свои баллы (73,66), полученные на турнире Kinoshita Group Cup — первом для неё международном турнире за шесть лет.

«В Японии я первый раз, условия шикарные, зрители прекрасные. Мне кажется, Япония – та страна, которая очень любит фигурное катание, они очень уважительно относятся ко всем спортсменам, поддерживают. Очень классно, что попала именно сюда. Я хотела всегда побывать в Японии, мне х2 повезло в этом плане. В первые дни не могла до конца осознать это, очень злилась на себя – я в Токио, надо радоваться, а я думаю – тройной лутц, тройной флип, двойной аксель… (улыбается). Завтра постараюсь походить порадоваться, а затем готовить