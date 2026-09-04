Трусова — единственная на турнире в Токио с 4-м уровнем за все непрыжковые элементы в КП

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова стала единственной спортсменкой, чьи непрыжковые элементы в короткой программе на турнире Kinoshita Group Cup в Токио были оценены на четвёртый, наивысший уровень. К непрыжковым элементам в короткой программе относятся вращения и дорожка шагов.

Из прыжков в прокате фигуристка исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройных лутца и тулупа. За выступление она получила от судей 74,92 балла и заняла по итогам первого дня соревнований четвёртое место. Произвольные программы фигуристки представят в воскресенье, 6 сентября.