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Трусова — единственная на турнире в Токио с 4-м уровнем за все непрыжковые элементы в КП

Трусова — единственная на турнире в Токио с 4-м уровнем за все непрыжковые элементы в КП
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова стала единственной спортсменкой, чьи непрыжковые элементы в короткой программе на турнире Kinoshita Group Cup в Токио были оценены на четвёртый, наивысший уровень. К непрыжковым элементам в короткой программе относятся вращения и дорожка шагов.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

Из прыжков в прокате фигуристка исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройных лутца и тулупа. За выступление она получила от судей 74,92 балла и заняла по итогам первого дня соревнований четвёртое место. Произвольные программы фигуристки представят в воскресенье, 6 сентября.

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