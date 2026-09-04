Кубок Kinoshita Group — 2026: результаты соревнований 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, в Токио, Япония, стартовал турнир Kinoshita Group Cup с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты коротких программ в мужском и женском одиночном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов первого дня турнира.
Фигурное катание. Турнир Kinoshita Group Cup – 2026. Результаты соревнований 4 сентября
Мужское одиночное катание
1. Рио Наката (Япония) — 96,48.
2. Владислав Дикиджи (Россия) — 88,79.
3. Сюн Сато (Япония) — 85,71.
4. Марк Городницкий (Израиль) — 76,71.
5. Джейкоб Санчес (США) — 75,43.
6. Евгений Семененко (Россия) — 74,41.
…
13. Пётр Гуменник (Россия) — 65,54.
Женское одиночное катание
1. Ами Накаи (Япония) — 80,27.
2. Мао Симада (Япония) — 78,83.
3. Камилла Нелюбова (Россия) — 76,08.
4. Александра Трусова (Россия) — 74,92.
5. Анна Фролова (Россия) — 73,66.
6. Вероника Жилина (Азербайджан) – 66,60.