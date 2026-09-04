Кубок Kinoshita Group — 2026: результаты соревнований 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, в Токио, Япония, стартовал турнир Kinoshita Group Cup с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты коротких программ в мужском и женском одиночном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов первого дня турнира.

Фигурное катание. Турнир Kinoshita Group Cup – 2026. Результаты соревнований 4 сентября

Мужское одиночное катание

1. Рио Наката (Япония) — 96,48.

2. Владислав Дикиджи (Россия) — 88,79.

3. Сюн Сато (Япония) — 85,71.

4. Марк Городницкий (Израиль) — 76,71.

5. Джейкоб Санчес (США) — 75,43.

6. Евгений Семененко (Россия) — 74,41.

…

13. Пётр Гуменник (Россия) — 65,54.

Женское одиночное катание

1. Ами Накаи (Япония) — 80,27.

2. Мао Симада (Япония) — 78,83.

3. Камилла Нелюбова (Россия) — 76,08.

4. Александра Трусова (Россия) — 74,92.

5. Анна Фролова (Россия) — 73,66.

6. Вероника Жилина (Азербайджан) – 66,60.