Вайцеховская оценила баллы Нелюбовой за КП в Токио, сравнив их с российским судейством

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на оценки, полученные российской фигуристкой Камиллой Нелюбовой за короткую программу на дебютном для неё международном старте – турнире Kinoshita Group Cup. Ранее болельщики неоднократно высказывали мнение, что Нелюбова получает недостаточное количество баллов на внутрироссийских стартах с учётом исполнения тройного акселя.

«Много раз слышала в фигурном катании фразу от тренеров: «Нам проще выступать, когда в бригаде нет своего судьи». Особенно часто это говорили танцевальные люди, поскольку в танцах внутри страны всегда наблюдалась очень мощная иерархия.

Сегодняшнее выступление Камиллы Нелюбовой — тот самый случай. Не надо особо пр