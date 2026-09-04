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Вайцеховская оценила баллы Нелюбовой за КП в Токио, сравнив их с российским судейством

Вайцеховская оценила баллы Нелюбовой за КП в Токио, сравнив их с российским судейством
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на оценки, полученные российской фигуристкой Камиллой Нелюбовой за короткую программу на дебютном для неё международном старте – турнире Kinoshita Group Cup. Ранее болельщики неоднократно высказывали мнение, что Нелюбова получает недостаточное количество баллов на внутрироссийских стартах с учётом исполнения тройного акселя.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

«Много раз слышала в фигурном катании фразу от тренеров: «Нам проще выступать, когда в бригаде нет своего судьи». Особенно часто это говорили танцевальные люди, поскольку в танцах внутри страны всегда наблюдалась очень мощная иерархия.

Сегодняшнее выступление Камиллы Нелюбовой — тот самый случай. Не надо особо пр