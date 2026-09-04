Японские болельщики Дикиджи принесли на его выступление в Токио плакаты на русском языке

Японские болельщики чемпиона России по фигурному катанию Владислава Дикиджи принесли на его выступление в короткой программе на турнире Kinoshita Group Cup плакаты на русском языке, на котором были написаны фразы «любим, обожаем» и «поехали!». Фото с места событий поделилась корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Дикиджи выступил в короткой программе под вторым стартовым номером. В прокате фигурист успешно исполнил четверной лутц с тройным тулупом в каскаде, четверной сальхов и тройной аксель. За выступление он получил от судей 88,79 балла. Спортсмен занимает промежуточное второе место после первого дня соревнований. Отметим, из трёх российских участников турнира только Дикиджи удалось откатать программу чисто.