Ришо, поставивший Трусовой новую КП, оценил её выступление на турнире в Токио

Известный французский хореограф Бенуа Ришо, поставивший новую короткую программу серебряному призёру Олимпиады в Пекине Александре Трусовой, оценил выступление фигуристки на турнире Kinoshita Group Cup.

«Очень горжусь тем, что она сделала. Это впечатляет: четыре года без международных соревнований – и она возвращается с чистым прокатом. На трибунах сидит её маленький сын и смотрит выступление мамы. Это гораздо больше, чем просто результат.

Мне кажется, все увидели, насколько она стала взрослее. Мне было приятно видеть, что она наслаждается тем, что снова соревнуется. Была Саша раньше, есть Саша сейчас — и есть её будущее. И мне кажется, она очень красиво открывает эту новую главу. Она доказала самой себе, что может вернуться. Доказала, что может кататься по-друго