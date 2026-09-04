Российские фигуристы не заявлены на «челленджер» Nebelhorn Trophy в конце сентября

Никто из российских фигуристов не находится в заявочном листе «челленджера» Nebelhorn Trophy, который пройдёт в Германии с 24 по 26 сентября. Об этом свидетельствуют списки, опубликованные на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования в Оберстдорфе должны пройти во всех четырёх видах.

Сейчас спортсмены из России принимают участие в турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Это первый старт для взрослых российских фигуристов после их возвращения на международную арену. В числе последующих турниров, на которых могут выступить россияне, находятся «челленджеры» John Nicks Pairs International в США, Lombardia Trophy в Италии и Trialeti Trophy в Грузии.