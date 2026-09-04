Владиславу Дикиджи обнулили последнее вращение в короткой программе на турнире в Японии

Сегодня, 4 сентября, в Токио, Япония, стартовал турнир Kinoshita Group Cup с участием российских фигуристов. Владислав Дикиджи по итогам короткой программы стал вторым, набрав 88,79 балла. Россиянину полностью обнулили последнее вращение.

Отметим, судьи строго оценивали все непрыжковые элементы. Полностью обнулены вращения у японца Сюна Сато и итальянца Раффаэле Франческо Цика. Также ни одного четвёртого уровня не получили Дикиджи, Цика, американец Лусиус Казанецки и представитель Словакии Лукаш Вацлавик.

Фигурное катание. Турнир Kinoshita Group Cup – 2026. Мужское одиночное катание. Короткая программа:

1. Рио Наката (Япония) —