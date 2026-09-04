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Владиславу Дикиджи обнулили последнее вращение в короткой программе на турнире в Японии

Владиславу Дикиджи обнулили последнее вращение в короткой программе на турнире в Японии
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Сегодня, 4 сентября, в Токио, Япония, стартовал турнир Kinoshita Group Cup с участием российских фигуристов. Владислав Дикиджи по итогам короткой программы стал вторым, набрав 88,79 балла. Россиянину полностью обнулили последнее вращение.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
96.48
2
Владислав Дикиджи
Россия
88.79
3
Сюн Сато
Япония
85.71

Отметим, судьи строго оценивали все непрыжковые элементы. Полностью обнулены вращения у японца Сюна Сато и итальянца Раффаэле Франческо Цика. Также ни одного четвёртого уровня не получили Дикиджи, Цика, американец Лусиус Казанецки и представитель Словакии Лукаш Вацлавик.

Фигурное катание. Турнир Kinoshita Group Cup – 2026. Мужское одиночное катание. Короткая программа:

1. Рио Наката (Япония) —