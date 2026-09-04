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Организаторы турнира в Японии не запретили, но не рекомендовали к показу флаг России

Организаторы турнира в Японии не запретили, но не рекомендовали к показу флаг России
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На турнире Kinoshita Group Cup серии Challenger, который проходит в Токио, впервые за долгое время на международном соревновании по фигурному катанию российская символика не запрещена организаторами.

«Официального запрета нет, но российские флаги не рекомендуют показывать в чаше стадиона», — передаёт слова пресс-службы оргкомитета турнира корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Турнир Kinoshita Group Cup 2026 проходит с 4 по 6 сентября, он собрал в этом году по-настоящему звёздный состав: среди участников серебряный призер ОИ-2026 Александра Трусова, бронзовые призёры ОИ-2026 из Японии Ами Накаи и Сюн Сато.

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