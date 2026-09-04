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София Дзепка выиграла третий этап юниорского Гран-при ISU в Таиланде

София Дзепка выиграла третий этап юниорского Гран-при ISU в Таиланде
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Российская фигуристка София Дзепка стала победительницей третьего этапа Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке, Таиланд. По сумме двух программ она получила от судей 205,73 балла. По итогам этапа Дзепка квалифицировалась в финал серии.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Девушки. Произвольная программа
04 сентября 2026, пятница. 13:15 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Россия
205.73
2
Сумика Канадзава
Япония
202.79
3
Лия Чо
Канада
192.75

Второй стала представительница Японии Сумика Канадзава с результатом 202,79. Тройку призёров замкнула Лия Чо из Канады (192,75).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Третий этап. Бангкок, Таиланд. Девушки:

  1. София Дзепка (Россия) — 205,73.
  2. Сумика Канадзава (Япония) — 202,79.
  3. Лия Чо (Канада) — 192,75.
  4. Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 185,88.
  5. Юнь Си Фань (Китай) — 183,90.
  6. Варвара Стахович (Беларусь) — 183,35.
  7. Амалия Насыбуллина (Грузия) — 181,85.