София Дзепка выиграла третий этап юниорского Гран-при ISU в Таиланде

Российская фигуристка София Дзепка стала победительницей третьего этапа Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке, Таиланд. По сумме двух программ она получила от судей 205,73 балла. По итогам этапа Дзепка квалифицировалась в финал серии.

Второй стала представительница Японии Сумика Канадзава с результатом 202,79. Тройку призёров замкнула Лия Чо из Канады (192,75).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Третий этап. Бангкок, Таиланд. Девушки: