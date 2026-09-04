София Дзепка выиграла третий этап юниорского Гран-при ISU в Таиланде
Российская фигуристка София Дзепка стала победительницей третьего этапа Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке, Таиланд. По сумме двух программ она получила от судей 205,73 балла. По итогам этапа Дзепка квалифицировалась в финал серии.
Второй стала представительница Японии Сумика Канадзава с результатом 202,79. Тройку призёров замкнула Лия Чо из Канады (192,75).
Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Третий этап. Бангкок, Таиланд. Девушки:
- София Дзепка (Россия) — 205,73.
- Сумика Канадзава (Япония) — 202,79.
- Лия Чо (Канада) — 192,75.
- Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 185,88.
- Юнь Си Фань (Китай) — 183,90.
- Варвара Стахович (Беларусь) — 183,35.
- Амалия Насыбуллина (Грузия) — 181,85.