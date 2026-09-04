«Ничего сверхъестественного не произошло». Роднина — о выступлении Трусовой в Японии

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о выступлении серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине российской фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой) на турнире Kinoshita Group Cup в Токио в короткой программе.

«Выступление Трусовой не смотрела, но знаю результат и элементы, которые она сделала. Она же не просто отсутствовала, а родила ребёнка. Честь ей и хвала! Четыре года вся страна отсутствовала на международных стартах, то есть не одна она. Это первый старт, даже не этап Гран-при, просто проверка, насколько ты что-то можешь, какие программы. Мы рады, что ребята снова стали соревноваться, иметь эту возможность, но больше ничего сверхъестественного не произошло», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.