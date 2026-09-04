София Дзепка квалифицировалась в финал Гран-при ISU среди юниоров

Российская фигуристка София Дзепка досрочно квалифицировалась в финал Гран-при ISU среди юниоров.

Сегодня, 4 сентября, она выиграла третий этап Гран-при в Бангкоке, Таиланд. По сумме двух программ фигуристка получила от судей 205,73 балла. В произвольной Дзепка чисто исполнила четверной тулуп, но упала с тройного флипа.

Ранее София стала победительницей первого этапа в китайском Сиане. Тогда по сумме двух программ она получила 213,28 балла.

Финал Гран-при ISU среди юниоров пройдёт с 10 по 13 декабря в Чунцине, Китай.

Третий этап Гран-при ISU среди юниоров проходит с 3 по 5 сентября. На этапе также выступают танцоры на льду Мария Фефелова и Артём Валов и одиночник Лев Лазарев.