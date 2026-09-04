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«Какой-то парень по имени Владислав Дикий». Комментаторы турнира в Таиланде — о Дикиджи

«Какой-то парень по имени Владислав Дикий». Комментаторы турнира в Таиланде — о Дикиджи
Комментарии

Комментаторы юниорского Гран-при в Таиланде между прокатами обсудили итоги короткой программы в Японии, где проходит турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. Упоминая российского фигуриста Владислава Дикиджи, они не смогли точно произнести его фамилию, назвав Диким.

Выиграл короткую программу японский фигурист Рио Наката. Отвечая на вопрос коллеги, кто стал вторым, комментатор ответил: «Какой-то парень по имени Владислав… Дикий».

Российский фигурист Владислав Дикиджи заработал от судей 88,79 балла. От лидера турнирной таблицы его отделяет почти восемь баллов. С короткой программой на турнире в Токио выступили ещё два российских фигуриста. Выступление Евгения Семененко судьи оценили в 74,41 балла (шестое место), Пётр Гуменник набрал 65,54 балла (13-е место).

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