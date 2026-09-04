«Завораживает, восхищает и удивляет». Загитова — о посещении завода в Заполярье

Олимпийская чемпионка Алина Загитова с восхищением высказалась об экскурсии на Надеждинский металлургический завод, где побывала в преддверии хоккейного матча между местным «Норильском» и красноярским «Соколом».

«Нахожусь под невероятным впечатлением от производства! Когда видишь все эти процессы изнутри, это завораживает, восхищает и удивляет. Экскурсия позволила оценить масштабы — в обычной жизни ты не задумываешься, как получаются те металлы, которыми мы пользуемся каждый день. Это невероятный труд, и я хочу выразить слова благодарности людям, которые здесь, в Заполярье, делают нашу жизнь лучше.

Смогла бы я работать на таком заводе? Думаю, что нет, это очень сложно.

Отдельно отмечу, что безопасности уделяется огромное внимание. Для нас провели инструктаж, выдали всё необходимое оборудование. Эта поездка — точно из тех, которые остаются в памяти. Я прилетела сегодня утром, ещё не успела полноценно познакомиться с городом, но видно, что всё сделано для людей. Несмотря на суровый климат, есть все условия, чтобы люди наслаждались жизнью. И народ здесь, несмотря на Север, очень тёплый и радушный!» — поделилась Загитова в видео, опубликованном «Норникелем» в телеграм-канале.