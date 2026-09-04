Иностранные фигуристки убрали флаги для фото с Дзепкой на награждении ЮГП ISU в Бангкоке

Сегодня, 4 сентября, российская фигуристка София Дзепка стала победительницей третьего этапа Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке, Таиланд. На церемонии награждения представительница Японии Сумика Канадзава и канадка Лия Чо убрали флаги своих стран для фото с россиянкой.
Канадзава в Бангкоке заняла второе место с результатом 202,79. Чо стала третьей, набрав 192,75 балла.
После победы на этапе в Таиланде Дзепка досрочно отобралась в финал Гран-при ISU среди юниоров. Ранее она заняла первое место на этапе в китайском Сиане.
Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Третий этап. Бангкок, Таиланд. Девушки:
1. София Дзепка (Россия) — 205,73.
2. Сумика Канадзава (Япония) — 202,79.
3. Лия Чо (Канада) — 192,75.
4. Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 185,88.
5. Юнь Си Фань (Китай) — 183,90.