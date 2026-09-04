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Иностранные фигуристки убрали флаги для фото с Дзепкой на награждении ЮГП ISU в Бангкоке

Иностранные фигуристки убрали флаги для фото с Дзепкой на награждении ЮГП ISU в Бангкоке
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Сегодня, 4 сентября, российская фигуристка София Дзепка стала победительницей третьего этапа Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке, Таиланд. На церемонии награждения представительница Японии Сумика Канадзава и канадка Лия Чо убрали флаги своих стран для фото с россиянкой.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Девушки. Произвольная программа
04 сентября 2026, пятница. 13:15 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Россия
205.73
2
Сумика Канадзава
Япония
202.79
3
Лия Чо
Канада
192.75

Канадзава в Бангкоке заняла второе место с результатом 202,79. Чо стала третьей, набрав 192,75 балла.

После победы на этапе в Таиланде Дзепка досрочно отобралась в финал Гран-при ISU среди юниоров. Ранее она заняла первое место на этапе в китайском Сиане.

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Третий этап. Бангкок, Таиланд. Девушки:

1. София Дзепка (Россия) — 205,73.
2. Сумика Канадзава (Япония) — 202,79.
3. Лия Чо (Канада) — 192,75.
4. Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 185,88.
5. Юнь Си Фань (Китай) — 183,90.

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