Иностранные фигуристки убрали флаги для фото с Дзепкой на награждении ЮГП ISU в Бангкоке

Сегодня, 4 сентября, российская фигуристка София Дзепка стала победительницей третьего этапа Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке, Таиланд. На церемонии награждения представительница Японии Сумика Канадзава и канадка Лия Чо убрали флаги своих стран для фото с россиянкой.

Канадзава в Бангкоке заняла второе место с результатом 202,79. Чо стала третьей, набрав 192,75 балла.

После победы на этапе в Таиланде Дзепка досрочно отобралась в финал Гран-при ISU среди юниоров. Ранее она заняла первое место на этапе в китайском Сиане.

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Третий этап. Бангкок, Таиланд. Девушки:

1. София Дзепка (Россия) — 205,73.

2. Сумика Канадзава (Япония) — 202,79.

3. Лия Чо (Канада) — 192,75.

4. Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 185,88.

5. Юнь Си Фань (Китай) — 183,90.