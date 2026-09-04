Этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок: результаты соревнований на 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, в Бангкоке, Таиланд, продолжился третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). В нём принимают участие российские фигуристы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго дня соревнований.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок. Результаты на 4 сентября:

Танцы на льду, ритм-танец

1. Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 65,33 балла.

2. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 63,38.

3. Аннелиз Стаперт/Максим Коротков (США) — 60,36.

Девушки, итоговое положение

1. София Дзепка (Россия) — 205,73 балла.

2. Сумика Канадзава (Япония) — 202,79.

3. Лия Чо (Канада) — 192,75.

В заключительный день соревнований произвольную программу представит россиянин Лев Лазарев, а также произвольный танец покажут Мария Фефелова и Артём Валов.