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ISU Юниорский гран-при. Танцы на льду. Произвольный танец
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Этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок: результаты соревнований на 4 сентября

Этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок: результаты соревнований на 4 сентября
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Сегодня, 4 сентября, в Бангкоке, Таиланд, продолжился третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). В нём принимают участие российские фигуристы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго дня соревнований.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок. Результаты на 4 сентября:

Танцы на льду, ритм-танец

1. Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 65,33 балла.
2. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 63,38.
3. Аннелиз Стаперт/Максим Коротков (США) — 60,36.

Девушки, итоговое положение

1. София Дзепка (Россия) — 205,73 балла.
2. Сумика Канадзава (Япония) — 202,79.
3. Лия Чо (Канада) — 192,75.

В заключительный день соревнований произвольную программу представит россиянин Лев Лазарев, а также произвольный танец покажут Мария Фефелова и Артём Валов.

Календарь Гран-при ISU среди юниоров
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