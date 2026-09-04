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ФФККР подтвердила, что Кондратюка лишили нейтрального статуса. Позже формулировку изменили

ФФККР подтвердила, что Кондратюка лишили нейтрального статуса. Позже формулировку изменили
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Федерация фигурного катания России (ФФККР) подтвердила, что чемпиона Европы Марка Кондратюка лишили нейтрального статуса.

«На дебютном для россиян международном турнире сезона наши фигуристы выступают в нейтральном статусе. Международный союз конькобежцев (ISU) одному из первых подтвердил этот статус Марку, но за несколько дней до поездки решение изменил», — говорится в релизе ФФККР по итогам короткой программы мужчин на Kinoshita Group Cup.

Позднее ФФККР изменила формулировку сообщения: «Международный союз конькобежцев (ISU) одному из первых подтвердил этот статус Марку Кондратюку, но за несколько дней до поездки стало понятно, что Марк не сможет вылететь в Токио».

На турнире Kinoshita Group Cup в Токио Марка Кондратюка заменил Владислав Дикиджи. По итогам короткой программы он занимает второе место.

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