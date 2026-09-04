ФФККР подтвердила, что Кондратюка лишили нейтрального статуса. Позже формулировку изменили

Федерация фигурного катания России (ФФККР) подтвердила, что чемпиона Европы Марка Кондратюка лишили нейтрального статуса.

«На дебютном для россиян международном турнире сезона наши фигуристы выступают в нейтральном статусе. Международный союз конькобежцев (ISU) одному из первых подтвердил этот статус Марку, но за несколько дней до поездки решение изменил», — говорится в релизе ФФККР по итогам короткой программы мужчин на Kinoshita Group Cup.

Позднее ФФККР изменила формулировку сообщения: «Международный союз конькобежцев (ISU) одному из первых подтвердил этот статус Марку Кондратюку, но за несколько дней до поездки стало понятно, что Марк не сможет вылететь в Токио».

На турнире Kinoshita Group Cup в Токио Марка Кондратюка заменил Владислав Дикиджи. По итогам короткой программы он занимает второе место.