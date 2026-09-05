15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Юноши. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кубок Kinoshita Group, спортивные пары, короткая программа: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Кубок Kinoshita Group, спортивные пары, КП во сколько начало, где смотреть трансляцию
Комментарии

5 сентября, в Токио, Япония, продолжится турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
05 сентября 2026, суббота. 08:00 МСК
Не началось

В субботу с короткой программой выступят спортивные пары. Среди российских фигуристов программы представят Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (первый стартовый номер), Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (пятый стартовый номер) и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (шестой стартовый номер). Начало прокатов запланировано на в 8:00 мск.

В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований. Также за