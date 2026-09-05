Кубок Kinoshita Group, спортивные пары, КП во сколько начало, где смотреть трансляцию

5 сентября, в Токио, Япония, продолжится турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.

В субботу с короткой программой выступят спортивные пары. Среди российских фигуристов программы представят Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (первый стартовый номер), Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (пятый стартовый номер) и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (шестой стартовый номер). Начало прокатов запланировано на в 8:00 мск.

В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований. Также за