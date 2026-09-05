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Кубок Kinoshita Group, танцы на льду, ритм-танец: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Кубок Kinoshita Group, танцы на льду, ритм-танец: во сколько начало, где смотреть
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5 сентября, в Токио, Япония, продолжится турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
05 сентября 2026, суббота. 09:30 МСК
Не началось

В субботу с ритм-танцем выступят среди российских спортсменов программы представят Екатерина Миронова/Евгений Устенко (первый стартовый номер), Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (шестой стартовый номер) и Василиса Кагановская/Максим Некрасов (12-й стартовый номер). Начало прокатов запланировано на 9:30 мск.

В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований. Также за развити