Кубок Kinoshita Group, танцы на льду, ритм-танец: во сколько начало, где смотреть

5 сентября, в Токио, Япония, продолжится турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.

В субботу с ритм-танцем выступят среди российских спортсменов программы представят Екатерина Миронова/Евгений Устенко (первый стартовый номер), Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (шестой стартовый номер) и Василиса Кагановская/Максим Некрасов (12-й стартовый номер). Начало прокатов запланировано на 9:30 мск.

В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований. Также за развити